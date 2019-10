Guerra in Siria, i curdi: "Interrompiamo le operazioni contro l'Isis"

Le forze curde hanno annunciato di aver "congelato' le loro operazioni di contrasto all'Isis. Prima dell'attacco turco, ha spiegato il generale curdo Mazloum Kobani in tv, "avevamo già sottolineato che la guerra all'Isis non sarebbe piu' stata una priorità in caso di intervento di Ankara". Che è esattamente ciò che è successo, Ora "abbiamo chiesto a Trump di mantenere le proprie promesse, per assicurare la stabilità della regione".