Guerra in Siria, Di Maio: "Turchia unica responsabile, si fermi subito"

"La Turchia è la sola responsabile dell'escalation" in Siria e "deve sospendere immediatamente le operazioni militari". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'informativa urgente sull'offensiva turca in Siria in aula alla Camera. Il bilancio di vittime, ha sottolineato Di Maio, "è inaccettabile" e sta avendo "effetti devastanti sul piano umanitario".