Guerra dazi, piano Usa per approvvigionamento minerali strategici

Gli Stati Uniti hanno rivelato di avere un piano per garantire al Paese l'approvvigionamento di minerali strategici, e in particolare di terre rare, fondamentali per l'elettronica. Il piano, che arriva in risposta alla minaccia cinese di restringere l'accesso a questi prodotti nell'ambito della guerra dei dazi, prevede "misure senza precedenti" per garantire l'approvvigionamento a 35 minerali strategici.