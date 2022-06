Guerini: "L'Italia avrà la guida della missione Nato in Bulgaria"

L'Italia avrà la guida della missione della Nato in Bulgaria "per rafforzare la deterrenza sul fianco Est".

Lo annuncia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, aggiungendo: "Siamo già presenti in Lettonia e in Romania, con l'attività di sorveglianza dello spazio aereo. E con la prossima delibera missioni saremo presenti, se il Parlamento sarà d'accordo, anche in Ungheria e Bulgaria con i nostri contingenti. La deterrenza serve per prevenire i conflitti e per rafforzare le condizioni di sicurezza".