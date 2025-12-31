Guardia Costiera Usa intercetta nave diretta in Venezuela: "Siamo russi"

I componenti dell'equipaggio di una petroliera fermata dopo un inseguimento da parte della Guardia Costiera degli Stati Uniti hanno dichiarato che l'imbarcazione batte bandiera russa. A riferirlo è il New York Times, che cita due funzionari americani informati sull'episodio. Secondo quanto ricostruito, la nave sarebbe stata intercettata circa una settimana fa mentre era in navigazione verso il Venezuela con l'obiettivo di rifornirsi di petrolio. L'operazione si inserirebbe nel contesto delle iniziative di pressione portate avanti dall'amministrazione del presidente Donald Trump nei confronti del governo guidato da Nicolás Maduro.