Greta Thunberg arrestata a Copenaghen durante una manifestazione pro-Gaza

La polizia danese ha arrestato Greta Thunberg nel corso di una manifestazione tenuta all'Università di Copenaghen contro la guerra nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media locali, riferendo di diversi arresti eseguiti dalla polizia tra gli studenti che chiedono la fine della cooperazione con le università israeliane. In mattinata l'attivista svedese per il clima aveva pubblicato una storia su Instagram. "Gli studenti e io siamo nell'edificio amministrativo dell'Università - aveva scritto -. La polizia è stata chiamata, ha fatto irruzione in tenuta anti-sommossa. Stanno sfollando tutti mentre parliamo".