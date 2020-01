Greta al forum di Davos: "I media ignorano i cambiamenti climatici"

A causa dei cambiamenti climatici "le persone muoiono" e anche solo "una frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante". A sostenerlo, durante un panel sul tema al Forum mondiale di Davos, è Greta Thunberg. Che accusa i giornali: "Non credo di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo". Lei però, sottolinea, continuerà "a ripeterlo finché voi non lo scriverete".