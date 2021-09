Green pass, in Francia decimo weekend di proteste: 180 raduni

Afp

Decimo weekend consecutivo di manifestazioni contro il Green pass in Francia: sono stati circa 180 i raduni organizzati in tutto il Paese. A Lione circa un migliaio di persone, mentre a Lille i partecipanti sono stati 2.100, 100 in più rispetto al sabato precedente. Secondo una fonte della polizia, erano attesi 17mila manifestanti a Parigi e da 80 a 120mila nel resto del Paese. L'11 settembre erano stati 121mila, circa la metà rispetto al 7 agosto.