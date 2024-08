Green deal, entrata in vigore la nuova legge Ue per il "ripristino della natura"

La legge approvata dopo le proteste degli agricoltori risulta annacquata rispetto alle intenzioni iniziali. È volontaria, per esempio, la scelta di destinare il 4% dei terreni a qualcosa che non abbia caratteristiche produttive, così come è facoltativo per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati anche il ripristino delle zone umide. Agli Stati, viene affidato il compito di incentivare questa pratica con agevolazioni o vantaggi finanziari. Tra gli obiettivi principali della norma c'è quello di migliorare la biodiversità. Per misurare i risultati di questo processo si osserveranno tre fattori: la presenza delle farfalle delle praterie, lo stock di carbonio organico nei suoli coltivati e la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità. La normativa allineerà inoltre l'Ue agli impegni internazionali del Kunming-Montreal, il primo accordo globale di ampio respiro per tutelare la biodiversità.