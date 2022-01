Grecia, scrittore fuggito da carcere turco rischia il rimpatrio

Facebook

Sevan Nisanyan, noto scrittore turco-armeno che viveva in Grecia con un permesso temporaneo, dopo esser fuggito da una prigione turca, è stato arrestato e ora rischia di essere rimandato in Turchia o in Armenia. Lo ha reso noto sua moglie Ira Tzourou. Nisanyan, 66 anni, è stato arrestato sull'isola di Samos, dopo che non è stato rinnovato il permesso di soggiorno temporaneo e lunedì un tribunale dell'isola dovrà decidere verso dove espellerlo.