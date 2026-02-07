Grecia, scontri con la polizia fuori dall'università di Salonicco: 313 arresti

Durante un raid nel campus universitario della seconda città più grande della Grecia, Salonicco, la polizia ha arrestato 313 persone per aver attaccato una squadra di polizia antisommossa con oltre 100 molotov. È quanto successo nelle prime ore di sabato mattina, all'Università Aristotele di Salonicco, nel nord-est del Paese. Le 313 persone sono state rilasciate senza essere incriminate. Attacchi di questo tipo contro la polizia antisommossa nei pressi del campus universitario non sono rari in Grecia, ma è la prima volta che così tante persone sono state arrestate dopo uno scontro del genere. La polizia antisommossa ha utilizzato gas lacrimogeni e granate stordenti per respingere la folla. Un agente è stato trasportato in un ospedale militare per ustioni al viso e alla gamba, mentre un ragazzo di 21 anni è stato curato per problemi respiratori, ha riferito la polizia. L'università sta indagato sull'ipotesi che alcuni studenti abbiano preso parte agli scontri.