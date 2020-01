Grecia, progetto di una barriera galleggiante per fermare i migranti

Un "muro" in acqua contro gli sbarchi: il governo greco intende installare una barriera galleggiante di 2,7 chilometri nell'Egeo orientale per limitare gli arrivi di migranti dalla vicina costa turca. Secondo la pagina degli appalti dell'esecutivo, il ministero della Difesa ha lanciato una gara per la creazione della barriera le cui offerte devono giungere entro tre mesi. Non è ancora chiaro quali siano i tempi per l'installazione.