Grecia, incendio in un campo migranti sull'isola di Samos

Ansa

Un incendio è scoppiato in un campo migranti a Vathy sull'isola greca di Samos. Vathy è la località dove è stato inaugurato una nuova struttura per i migranti, che ha suscitato proteste dei richiedenti asilo e delle Ong per le sue misure di sicurezza giudicate eccessive. Secondo i media locali, il rogo, di vaste proporzioni, è divampato in un campo diverso dal nuovo centro.