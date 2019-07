Grecia, antagonisti rubano schede elettorali: scontri con la polizia

Tensione ad Atene poco prima della chiusura dei seggi per le elezioni politiche, quando gli antagonisti di Exarchia, il quartiere 'anarchico' della Capitale, hanno fatto irruzione in un seggio e hanno rubato due urne piene di schede elettorali. Scontri sono scoppiati con la polizia, contro la quale un gruppo di giovani col volto coperto ha lanciato bottiglie molotov. Al momento non si segnalano feriti o arresti.