Grecia, aereo cargo si schianta nel nord del Paese

Un aereo cargo si è schiantato a Paleochori Kavala, nel nord della Grecia.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e soccorsi. L'aereo era decollato dalla Serbia e diretto in Giordania per trasportare un carico di merci. Oltre all'equipaggio non ci sarebbero state altre persone a bordo. Sembra che il pilota abbia riferito di un guasto al motore ed è stato immediatamente autorizzato ad un atterraggio di emergenza dall'aeroporto di Kavala. Successivamente si sono persi i contatti radio.