Grano, Kiev: "Ci aspettiamo ripresa esportazioni questa settimana"

Kiev si aspetta per "questa settimana" le prime esportazioni di grano, dopo l'accordo concluso venerdì tra Turchia, Russia, Ucraina e Onu.

Lo ha reso noto il ministro delle Infrastrutture Oleksandre Kubrakov in una conferenza stampa, spiegando che il principale ostacolo è il rischio di bombardamenti russi, come dimostrato dall'attacco al porto di Odessa. "Se le parti non garantiscono la sicurezza, non funzionerà", ha avvertito.