Grana per Instagram, indagine in Usa su effetti sui giovani

Ansa

Una coalizione bipartisan di procuratori generali di diversi Stati americani ha avviato un'indagine per esaminare come Instagram - il colosso che ora fa capo a Meta - attira e ha effetto sui bambini e sui giovani. "Mark Zuckerberg e le società che guida hanno messo i profitti sopra la sicurezza, ma la nostra indagine cercherà di mettere fine a questo comportamento", afferma il procuratore generale di New York, Letitia James.