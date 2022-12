Gran Bretagna: sei bambini morti per streptococco A

In Gran Bretagna sei bambini sono morti nell'ultima settimana in seguito a delle gravi infezioni di streptococco A, il batterio normalmente all'origine della scarlattina.

Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche. L'ultimo episodio di infezioni da streptococco A, nel 2017-2018, aveva provocato quattro decessi; tuttavia secondo i medici non vi sono prove dell'emergere di un nuovo ceppo e l'aumento dei contagi sembra dovuto semplicemente a una maggiore circolazione del microrganismo, in particolare per quel che riguarda i casi di scarlattina.