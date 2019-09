Gran Bretagna, rubato il wc d'oro di Cattelan: era installato nella prima residenza di Churchill

L'opera era stata installata a Blenheim Palace, palazzo noto per aver dato i natali all'ex capo del governo britannico Winston Churchill, in occasione della prima mostra personale dell'artista italiano in Gran Bretagna da oltre vent'anni. Il furto è stato segnalato alle forze dell'ordine nelle prime ore del mattino di sabato 14 settembre. "L'opera d'arte non è stata recuperata in questo momento, ma stiamo conducendo un'indagine approfondita per trovarla e consegnare i responsabili alla giustizia", ha dichiarato l'ispettore di polizia Jess Milne. Secondo le prime indagini, per il colpo sarebbero stati utilizzati due veicoli. Il palazzo è rimasto chiuso per metà giornata.