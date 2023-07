Gran Bretagna, in vigore riforma che amplia poteri polizia

In Gran Bretagna sono entrati in vigore nuovi e più ampi poteri per la polizia, incluse misure che prendono di mira gli attivisti che bloccano il traffico o attaccano i cantieri delle grandi opere con le loro proteste.

I critici affermano che l'inasprimento delle leggi sia una minaccia al diritto di protestare, ma i funzionari britannici sostengono che le misure siano state adottate per fermare "i disordini di una minoranza egoista".