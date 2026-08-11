La Gran Bretagna rinuncia al progetto di recupero del relitto della Sussex: potrebbe contenere dieci tonnellate di monete d'oro

Il progetto incontrò però l'opposizione della Spagna. Madrid, che contesta la sovranità britannica su Gibilterra e sulle acque circostanti, cercò di bloccare la spedizione e avanzò a sua volta rivendicazioni sull'eventuale tesoro presente a bordo. Secondo il Telegraph, proprio il rischio che una nuova operazione di recupero possa riaprire il contenzioso con Madrid avrebbe ora spinto il governo britannico ad accantonare il progetto.