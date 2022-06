Gran Bretagna: questa settimana il più grande sciopero dei treni della storia

Il motivo dello sciopero -

Negli ultimi mesi, una serie di scioperi giornalieri dei trasporti avevano già reso impossibile spostarsi, ultimi soprattutto in concomitanza con lo stop della Tube, la metropolitana di Londra. O

a,

si aggiungono anche quelli dei treni.

Sono oltre

40.000 i dipendenti

delle ferrovie del Regno Unito che incroceranno le braccia a seguito dei numerosi tagli del personale e il congelamento degli stipendi, nati a causa dell'emergenza sanitaria e dopo il fallimento dei negoziati su salari e condizioni di lavoro.

L'azione sindacale è stata autoproclamata come

"il p iù grande sciopero dei treni della storia",

da quello dei minatori del 1984.

"C'è una crisi dei costi della vita

ed è inaccettabile che i lavoratori ferroviari perdano il loro lavoro o debbano affrontare un altro anno di paga congelata mentre l'amate continua ad aumentare" -

ha commentato il segretario generale della Rmt,

Mick Lynch

. "

Se vogliono evitare i mesi di cessazione, inserire sulle

nuove proposte per i lavoratori

"

.

Le date scelte - Non sono per niente casuali le giornate scelte per il nuovo sciopero: in questi giorni, sono previsti alcuni degli eventi più seguiti dell'estate inglese, come ad esempio il festival di Glastonbury , in cui è prevista la partecipazione di circa 200 mila persone.



Braccio di ferro tra governo e sindacati -

Nonostante qualche

tentativo di mediazione, la

posizione dell'esecutivo Tory resta rigida nei confronti dei sindacati. Il

governo conservatore britannico

, guidato da

Boris Johnson

, vuole sostituire i dipendenti delle ferrovie che scioperano a giugno con i lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo. Mentre il

Ministro dei trasporti

,

Grant Shapps, ha parlato di sciopero disastroso per il settore e, in un'intervista al Sunday Telegraph, ha dichiarato di voler cambiare la legge che regola il diritto di sciopero, che risale al governo laburista di Tony Blair.

Wikipidia

Lo sciopero del 1984/85 -

Lo sciopero più lungo della storia del Regno Unito fu quello dei minatori, tra il 6 marzo 1984 e il 3 marzo 1985, durante il governo di

Margaret Thatcher.

La protesta dei minatori ei mesi di mobilitazioni che vogliono dividere e dodici infiammato il paese, si scatenò in seguito alla decisione di chiudere la miniera di carbone di Cortonwood, nello Yorkshire, primo verso lo smantellamento di altri venti siti estrattivi, che dovrebbe comportato la

perdita di 20.000 posti di lavoro

.

L'Unione nazionale dei minatori (NUM) guidata da Arthur Scargill, nel corso di un intero anno, avrebbe dato vita a picchetti quotidiani, mobilitazioni e duri scontri con le forze dell'ordine per poi alla fine ammettere