Gran Bretagna, muore in un incidente a 35 anni la youtuber e presentatrice Emily Hartridge

Emily Hartridge, nota presentatrice televisiva in Gran Bretagna, è morta in un incidente stradale. La donna aveva 35 anni ed era famosa anche come youtuber. La notizia della sua morte è stata diffusa tramite il suo profilo Instagram: "Questa è una cosa orribile da scrivere su Instagram - si legge nel post - ma sappiamo che molti di voi si aspettavano di vedere Emily oggi e questo è l'unico modo per contattarvi tutti insieme. Emily è rimasta coinvolta in un incidente ed è scomparsa. La amavamo tutti e non sarà mai dimenticata".