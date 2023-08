Gran Bretagna, legionella sul barcone-alloggio dei migranti: fatti sbarcare in 39

Non solo bufera politica, ora anche guai sanitari per la Bibby Stockholm, la nave-condominio attraccata, per iniziativa del governo britannico, al largo della costa del Dorset, con il suo carico di richiedenti asilo

Finora non sono stati riscontrati su questi richiedenti asilo sintomi legati alla malattia causata dal microrganismo. "La salute e il benessere di chi è a bordo della nave è la nostra massima priorità", ha affermato un portavoce del ministero dell'Interno britannico. La notizia è destinata ad alimentare nuove critiche sulla gestione dell'immigrazione illegale da parte dell'esecutivo conservatore di Rishi Sunak.

Dopo che sono state trovate tracce del batterio della legionella a bordo della Bibby Stockholm , il mega barcone-alloggio attraccato per iniziativa del governo britannico al largo della costa del Dorset, è stato deciso dalle autorità di far sbarcare temporaneamente i 39 migranti a bordo.

I migranti richiedenti asilo che si trovavano sulla chiatta Bibby Stockholm nel Dorset, in Gran Bretagna, sono stati fatti sgomberare dopo che nell'acqua loro destinata è stato trovato il batterio della legionella. E sono stati portati in una nuova sistemazione come misura precauzionale.

Il batterio della legionella può causare un grave tipo di infezione polmonare nota come malattia del legionario. Nessuno dei migranti sulla chiatta sembra aver contratto la malattia.

I test di routine dell'approvvigionamento idrico sono stati inizialmente effettuati il 25 luglio, ma i risultati non sono arrivati fino al 7 agosto, lo stesso giorno in cui i richiedenti asilo hanno iniziato a salire a bordo della chiatta. Sono stati effettuati ulteriori test e il governo di Londra è in attesa dei risultati.