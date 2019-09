Gran Bretagna, fiocco rosa per una famiglia scozzese: dopo 10 figli maschi arriva la prima femmina

“Ora che Cameron è qui con noi, siamo al settimo cielo”. Alexis Brett , 39 anni, e suo marito David, 44, che vivono negli Highlands scozzesi, si aspettavano l’ennesimo maschio quando hanno scoperto di aspettare un altro bambino. “Quando mi hanno detto che avrei avuto una femmina , ho fatto una faccia incredula”. Cameron, l'ultima arrivata in casa, è la più piccola di undici figli , tutti maschi dai 2 ai 17 anni.

“Ora abbiamo intenzione di fermarci” - “Non avremo più bambini. L’ho detto anche l’ultima volta, ma questa volta sarà assolutamente così” ha scherzato la donna. La piccola Cameron sta avendo un grande effetto anche sui suoi fratelli: gli altri ragazzi sono felici di avere una sorella con cui giocare. “Si comportano molto bene, cercano di fare silenzio in casa così da non svegliarla. Vogliono anche aiutare a cullarla o darle da mangiare”.

Il vero problema sono le vacanze estive - “Non pensavo che avrei avuto una famiglia così numerosa”. Ora però Alexis si dice soddisfatta di vivere circondata dai suoi figli. La mattina si sveglia alle 5.30, così da avere un po’ di tempo libero prima di preparare i ragazzi per andare a scuola. Anche papà David, nonostante sia malato di Parkinson da sei anni, è un padre presente e aiuta i suoi bambini. “L’unico problema che abbiamo sono le vacanze estive. Sono anni che non riusciamo a partire tutti insieme”, scherza l’uomo. “Anche le vacanze scolastiche spesso sono una prova di resistenza. Per fortuna il più delle volte sono semplicemente davanti alla Xbox o alla Nintendo Wii”.