Gran Bretagna, entra nel ristorante e fa una scoperta shock: set di un film porno in cucina

Piccola disavventura per un vigilante di Colchester, città nella contea dell'Essex, in Inghilterra. L'uomo era stato incaricato dal proprietario di un ristorante di fare dei controlli durante gli orari di chiusura. Ed è proprio in uno di questi momenti di verifica che si è imbattuto in una scena bizzarra. Entrato nel locale ha infatti sentito dei rumori provenire dalla cucina . Ma, quando si è avvinato, non ha trovato dei ladri ma bensì il set di un film porno .

Sui fornelli c'erano due attori intenti a girare una scena di sesso, circondati da altre persone che invece filmavano la scena. Al Daily Mirror la figlia del titolare dell'attività ha raccontato di aver affittato lo spazio ad alcuni produttori cinematografici ma "non avevamo idea che fosse un film per adulti".



Con molta probabilità il ristorante era stato scelto per la sua particolarità. "The Cells", questo il nome, è stato aperto nel 2015 con un investimento di 100mila sterline per adattare il locale, che in passato era stato un tribunale, con tanto di 'celle' appunto. "Ci hanno detto di volere il posto a disposizione per un solo giorno - ha continuato la donna - e mio padre ha mandato uno dei suoi dipendenti ad aprire le porte. Certo è una cosa imbarazzante, è disgustoso pensare che sia successo proprio lì. Mio padre si fidava".