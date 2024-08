Gran Bretagna a ferro e fuoco in diverse città, Starmer: fermeremo i teppisti di estrema destra

Il primo ministro britannico Keir Starmer oggi ribadito la promessa di "portare davanti alla giustizia il prima possibile, costi quel che costi" i manifestanti violenti dell'ultradestra che da giorni si scontrano con la polizia in varie città inglesi, soprattutto nel nord, dopo che un adolescente di origini africane ha accoltellato alcune bambine a Southport. Il premier laburista ha promesso che "questi teppisti se ne pentiranno". Starmer ha detto ai giornalisti di aver trascorso gli ultimi giorni discutendo con la polizia e con la giustizia per assicurare che si possa "arrestare, formulare l'accusa, e mettere in pratica molto rapidamente la custodia preventiva, la condanna e la detenzione", ha detto Starmer.