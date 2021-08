Governo: Quaroni nuovo ambasciatore in Egitto, Marrapodi in Turchia

Sono stati nominati dal Consiglio dei ministri i nuovi ambasciatori in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Congo proposti dal capo della Farnesina, Luigi Di Maio. A Il Cairo andrà Michele Quaroni, mentre ad Ankara il nostro rappresentante diplomatico sarà Giorgio Marrapodi. Per l'Iraq è stato scelto Maurizio Greganti, per la Guinea Stefano Pontesilli e per il Congo Luigi Diodati.