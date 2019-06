Governatrice Lam si scusa con la gente di Hong Kong

La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha espresso le sue scuse ai manifestanti e più in generale a tutti i residenti dell'ex colonia britannica "per aver causato dispute e contrasti nella società, che hanno generato tristezza e disappunto in molte persone". Lo si legge in un comunicato diffuso dal governo, in risposta alla nuova protesta di massa contro la legge sulle estradizioni in Cina, il cui dibattito è stato ufficialmente sospeso.