Governatore dell'Illinois: "Trump invierà 300 militari della Guardia nazionale"

L'amministrazione Trump intende inviare 300 militari della Guardia nazionale in Illinois per combattere la criminalità. Lo ha annunciato in una nota il governatore democratico J.B. Pritzker, aggiungendo di avere ricevuto un ultimatum dal Pentagono. "In Illinois non abbiamo bisogno dei militari, e non chiederemo alla nostra Guardia nazionale di portare avanti le aggressioni di Donald Trump contro il nostro popolo", ha aggiunto Pritzker. La notizia ancora non è stata confermata ufficialmente dalla Casa Bianca.