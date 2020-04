Governatore Georgia sfida Trump: "Venerdì riapriremo attività"

Il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp sfida Donald Trump e ribadisce che venerdì riaprirà alcune attività nonostante il presidente abbia detto di essere "fortemente" in disaccordo. "Come le migliaia di attività attualmente operative in Georgia - ha twittato -, sono fiducioso che i proprietari che decidono di riaprire rispetteranno i criteri delle operazioni principali minime, che danno priorità alla salute di dipendenti e clienti".