Gorbaciov, Papa: lungimirante impegno per fratellanza popoli

"Spiritualmente vicino in questo momento di dolore per la morte di Suo padre onorevole Mikhail, desidero porgere sentite condoglianze a Lei, a tutti i familiari e a quanti hanno visto in Lui un apprezzato uomo di Stato".

Così Papa Francesco nel telegramma di cordoglio inviato alla figlia di Mikhail Gorbaciov, Irina. "Nel ricordarne con gratitudine il lungimirante impegno per la concordia e la fratellanza tra i popoli, come pure per il progresso del proprio Paese in un'epoca di importanti cambiamenti, elevo preghiere di suffragio, invocando per la sua anima da Dio buono e misericordioso la pace eterna".