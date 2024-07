AI, la ricerca Google: "Il 61% dei posti di lavoro sarà radicalmente trasformato"

Quei lavori "isolati" riguarderebbero prevalentemente l’assistenza sociale, i trasporti, l'ospitalità e i servizi di ristorazione, dove mansioni fisiche complesse sarebbero realizzabili solo da lavoratori umani, ha affermato Public First. Secondo le stime del centro studi, solo una manciata di posti di lavoro potrebbero essere completamente “eliminati” dall’introduzione dell’intelligenza artificiale. Anche il settore più colpito, quello finanziario e assicurativo, dovrebbe perdere solo il 4% dei posti di lavoro, con l’83% “migliorato”. I risultati di Public First sono simili alla recente ricerca del Tony Blair Institute. Il centro studi ha elaborato le sue stime utilizzando un modello di intelligenza artificiale “per classificare oltre 17.000 tipi di attività lavorative in base al potenziale dell’AI generativa di ridurre significativamente il tempo necessario per svolgerle o di automatizzarle completamente”. Alla luce della ricerca, Google sta collaborando con il sindacato comunitario, la rete di piccole imprese Enterprise Nation e un paio di trust multi-accademici per cercare di scoprire il modo migliore per introdurre la tecnologia AI nei luoghi di lavoro tipici in modo da aumentare le capacità dei lavoratori piuttosto che sostituirli.