Golpe Sudan, militari aprono al dialogo con i manifestanti

In Sudan cambio al vertice della giunta militare che sembra essersi piegata alla protesta di piazza. Alla sua guida è arrivato Abdel Fattah Burhan, un generale solo ispettore delle Forze armate e per questo non coinvolto nei 300mila morti del Darfur. Non è considerato un islamista ed è subito apparso aperto al dialogo. I militari hanno poi revocato il coprifuoco notturno, confermando che la transizione militare durerà due anni.