Golpe in Sudan, l'Ue minaccia lo stop ai finanziamenti

-afp

"L'Ue condanna fermamente il colpo di Stato militare in Sudan e la detenzione illegale del premier, di diversi ministri, dei leader delle Forze della libertà e del cambiamento e di altri rappresentanti della società civile" e ne chiede il "rilascio immediato". Lo scrive l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. "Se la situazione non viene invertita subito, ci saranno gravi conseguenze per l'impegno dell'Ue, compreso il suo sostegno finanziario".