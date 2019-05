Golpe in Sudan, intesa tra militari e opposizione per transizione

Le autorità militari del Sudan hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con le opposizioni per una transizione in tre anni ad una amministrazione civile. Il Consiglio militare di Transizione ha detto che l'alleanza di opposizione avrà i due terzi dei seggi in un consiglio legislativo. Lo riferisce la Bbc. Il Sudan è in mano a un regime militare da quando il presidente Omar Bashir è stato estromesso il mese scorso.