Golpe in Mali, riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu

L'Onu ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza su quanto sta accadendo in Mali. Intanto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha condannato "con forza" il colpo di Stato e ha sottolineato che l'Unione europea rifiuta "ogni cambiamento anti-costituzionale" che "non può essere in nessun caso una risposta alla profonda crisi socio-politica che sta spaccando il Paese".