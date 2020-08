Golpe in Mali, militari: "Ora transizione civile verso le elezioni"

I militari che hanno preso il potere in Mali, spingendo il presidente Ibrahim Boubacar Keita a dimettersi, hanno annunciato di voler mettere in atto una "transizione politica civile" per portare alle elezioni generali entro un "tempo ragionevole". Dopo poco più di tre ore dall'annuncio da parte di Keita, al termine di una giornata di ammutinamento che si è trasformata in un golpe militare, gli uomini in uniforme sono apparsi su un canale tv pubblico.