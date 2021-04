Golfo, bin Salman apre all'Iran: "Migliori il rapporto con Teheran"

ansa

Per la prima volta da quando ha preso il potere in Arabia Saudita, il principe ereditario Muhammad bin Salman ha espresso parole concilianti nei confronti dell'Iran. "E' un Paese vicino e tutto ciò a cui aspiriamo è un rapporto buono", ha detto. Iran e Arabia Saudita sono divisi da una rivalità storica perché in competizione per la spartizione delle ricche regioni petrolifere del Golfo e i corridoi strategici posti tra Mediterraneo e Oceano Indiano.