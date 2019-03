Gli Usa riducono da cinque anni a tre mesi durata visto per cubani

Gli Stati Uniti hanno annunciato una riduzione drastica della durata dei visti B2 (turismo, visita a parenti o amici e cure mediche) per i cubani, che passerà da cinque anni con entrate multiple a tre mesi con una singola entrata. La decisione, che entrerà in vigore lunedì, è stata presa per un principio di reciprocità ma sullo sfondo c'è il progressivo gelo tra gli Usa e Cuba con l'insediamento di Donald Trump, dopo la svolta di Barack Obama.