Gli Usa: "L'Iran utilizza la jihad islamica per colpire Israele"

L'Iran "usa la Jihad islamica come arma terroristica per colpire il nostro grande alleato Israele": a sostenerlo è il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, su Twitter. "L'Iran - scrive Pompeo - non vuole la pace nella regione. Non vuole che il popolo palestinese prosperi. Vuole più conflitto. Finché non affronteremo le minacce iraniane, il ciclo della violenza continuerà".