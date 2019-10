Gli Usa invieranno altri tremila soldati in Arabia Saudita

Gli Stati Uniti dispiegheranno in Arabia Saudita altri tremila soldati, numero che comprende anche l'invio di militari già annunciato dopo l'attacco ai siti petroliferi di Riad. In merito a questa mossa, il portavoce del Pentagono dichiara: "Gli Usa non cercano alcun conflitto con l'Iran, ma manterranno una forte presenza militare nell'area per essere pronti a rispondere a ogni eventuale crisi e a difendere gli interessi americani nella regione".