Gli Usa ai talebani: "Fate passare all'aeroporto chi ha le credenziali"

Afp

Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha riferito che gli ufficiali americani hanno parlato con i talebani per "enfatizzare che le persone che tentano di raggiungere l'aeroporto e hanno le giuste credenziali devono essere lasciate passare subito". Il segretario alla Difesa ha quindi sottolineato che il problema maggiore ora per le truppe statunitensi è "processare" le persone che sono allo scalo per l'evacuazione.