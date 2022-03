Gli Usa a Pechino: conseguenze in caso di aiuti a Mosca sulle sanzioni

Il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, mette in guardia Pechino: ogni mossa da parte della Cina o di altri Paesi per offrire un'ancora di salvezza alla Russia o aiutarla a evadere le sanzioni occidentali avrà conseguenze.

Sullivan sarà lunedì a Roma per incontrare Yang Jiechi, inviato cinese, proprio per discutere la situazione in Ucraina.