Giù dal 26esimo piano senza un graffio (o quasi): il mistero della bimba cinese in un video

Sarebbe stata la tettoia in plastica sul parcheggio dei motorini a rendere "morbido" l'atterraggio di una bimba di 6 anni caduta dal 26esimo piano di un grattacielo di Chongqing, nell sud-ovest della Cina. Una volta toccata terra, la piccola si è rialzata per allontanarsi. Fermata da alcuni passanti, è stata accompagnata in ospedale per la frattura della mano destra. A riprendere l'incredibile volo le telecamere di videosorveglianza. Il video è stato poi diffuso da Kankan News. E ci si interroga: miracolo o fake news?