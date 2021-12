Giovane italiana muore a Barcellona, disposta l'autopsia

Ansa

Una giovane donna di origini italiane, Silvia Floris, 32enne di Portoscuso (Sud Sardegna), è morta a Barcellona nell'appartamento in cui risiedeva con il compagno. E' mistero sulle cause del decesso: stando a quanto raccontato dall'uomo ai genitori di Silvia, la 32enne si trovava a letto quando è morta. Fonti della polizia catalana fanno sapere che non stanno indagando per omicidio. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia.