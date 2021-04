Giordania, re Abdullah: "La crisi è finita, è stata una vicenda dolorosa"

Ansa

"La crisi è finita". Lo ha detto re Abdullah II di Giordania in un discorso alla tv riferendosi alla vicenda del fratellastro Hamzah, ex principe ereditario. "La sfida dei giorni passati - ha aggiunto - non è stata la più difficile né la più pericolosa per la stabilità della nostra patria, ma per me la più dolorosa perché le parti in discordia erano dentro e fuori la nostra stessa casa".