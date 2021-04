Giordania, principe Hamzah: mi hanno tolto internet, non parlerò più

"Hanno rimosso il personale della mia sicurezza, mi hanno tolto Internet e la linea telefonica. Questa forse è l'ultima volta che potro' comunicare". C'è preoccupazione nella voce del principe Hamzah bin Hussein, confinato "agli arresti domiciliari" come da lui confermato nel video consegnato dal suo legale alle Bbc. Una registrazione che, come lui stesso spiega, "non fa parte di una cospirazione".