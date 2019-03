Gilet gialli, rimosso il prefetto di Parigi Michel Delpuech

"Non confondo i casseur con la stragrande maggioranza dei gilet gialli che, tra l'altro, non manifestano più", ha spiegato Philippe, sottolineando che tutti coloro che "partecipano a queste manifestazioni non dichiarate si rendono complici. La loro unica rivendicazione - ha avvertito durante l'incontro con i media a Matignon, equivalente parigino di Palazzo Chigi - è la violenza"".



La volontà del governo è di rendere più salate le multe per chi partecipa a manifestazioni vietate e di fornire nuovi equipaggiamenti agli agenti impegnati sul terreno, tra cui droni e mezzi video. Le misure annunciate sono state decise durante una riunione presieduta da Emmanuel Macron all'Eliseo, in presenza dello stesso Philippe e con i ministri responsabili della Giustizia e dell'Interno, Nicole Belloubet, Christophe Castaner e Laurent Nunez.