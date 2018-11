Gilet gialli, petizione contro caro-benzina: oltre un mln di firme

Ha superato un milione di firme la petizione online "per un calo dei prezzi del carburante", lanciata da uno degli esponenti dei gilet gialli nella regione di Parigi. Promossa a fine maggio su change.org da Priscilla Ludosky, la campagna ha avuto un successo folgorante da fine ottobre e risulta la seconda petizione più firmata dall'apertura nel 2012 della piattaforma in Francia. La prima è quella sulla "Legge sul lavoro, no grazie" del 2016.